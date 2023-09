Scicli, mostra Guccione "La man che ubbidisce all'intelletto"

Scicli - Si apre giorno 6 ottobre alle ore 19,30 a Palazzo Susino a Scicli, nella sede del Movimento Vitaliano Brancati in via Aleardi n. 18, la mostra di Piero Guccione che ha per titolo “La man che ubbidisce all’intelletto”, Guccione interpreta Michelangelo. Si tratta di 21 incisioni che hanno per tema i d’après che Guccione ha dedicato a Michelangelo.

La mostra voluta dal Movimento Vitaliano Brancati, a cinque anni della sua scomparsa, organizzata con la collaborazione dell’Archivio Piero Guccione, accompagnata da un catalogo con testi di Paolo Nifosì e di Lucia Nifosì, è sponsorizzata dalla Dione e dalla Confeserfidi, col patrocinio del Comune di Scicli. Perché una mostra di incisioni di Piero Guccione su opere di Michelangelo? Perché Michelangelo è stato l’artista cui Guccione ha dedicato più opere nella sua attenzione agli artisti amati, sia con pastelli, sia con disegni e sia con incisioni. I d’après riguardano alcune opere di Michelangelo. In particolare La Pietà di san Pietro, il Prigione morente, La Notte della Cappella Medici di Firenze, un brano del Giudizio universale della Sistina, due Sibille sempre della Sistina, la Madonna di Bruges, il Mosè di san Pietro in Vincoli, un disegno con La Madonna e il Bambino di Casa Buonarroti. Una incisione riguarda il ritratto di Michelangelo dipinto da Raffaello nell’affresco della Scuola di Atene nelle Stanze Vaticane. Per Guccione le opere d’arte amate hanno avuto la stessa importanza di un mare, di un carrubo, di un ibisco, di un aeroporto di una terrazza romana. Allo stesso modo Guccione è stato grande incisore ponendosi davanti al una lastra di rame o di zinco, davanti ad una pietra litografica con la stessa tensione creativa con cui si poneva davanti ad una tela.

Il Brancati ha voluto focalizzare questo aspetto della sua produzione artistica, volendone ricordare il suo ruolo centrale nella storia del Movimento di cui è stato il primo presidente nel 1980-1981. La mostra che si apre giorno 6 ottobre durerà fino all’8 dicembre.

Gli orari di apertura (tutti i giorni tranne i festivi) ore 17,00 - 20,00. Ingresso libero. Le scolaresche possono visitare la mostra anche di mattina, prendendo appuntamento al numero 351 6776723.