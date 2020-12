Scicli, si presenta il restauro di due opere della chiesa di S. Bartolomeo

Scicli - Sabato 12 dicembre saranno svelate due opere custodite nella chiesa di San Bartolomeo e di recente restaurate. A darne annuncio l'unità pastolare della chiesa Madre di San Guglielmo e San Bartolomeo, nonchè l'arciconfraternita del Santissimo di San Bartolomeo.

Si tratta di una pala lignea raffigurante la Madonna della Catena, di probabile provenienza dalla chiesa omonima, e di una piccola tela con il volto di Cristo.

Determinante per la realizzazione del restauro delle due opere, la volontà e i fondi di un mecenate che ritiene di non doversi dichiarare.

La presentazione del restauro avrà luogo dopo la messa prevista per ore 18:30.

Le foto che Ragusanews pubblica risalgono a prima del restauro.