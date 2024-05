Scicli su Rai Uno nella trasmissione “A Sua Immagine” sabato 8 giugno

Scicli - Rai Uno ha comunicato al sindaco Mario Marino e alla Scicli Film Commission la data della messa in onda della puntata della trasmissione televisiva “A Sua Immagine” dedicata a Scicli. La puntata dedicata a Scicli andrà in onda sabato 8 giugno dalle ore 16 sulla rete ammiraglia della Rai. Il programma è realizzato in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana; racconterà la storia di Scicli, le sue tradizioni religiose, il fenomeno della crescita turistica. Il racconto della conduttrice Lorena Bianchetti si concluderà con la narrazione del mare di Scicli, un mare di frontiera.