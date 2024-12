Si commemorano le vittime della strage San Basilio a Vittoria

Vittoria - Il prossimo 2 gennaio a Vittoria il Coordinamento Provinciale di Libera Ragusa insieme al circolo ANPI di Vittoria, alla CGIL ed in collaborazione con l’AGESCI del territorio e con la web radio Camurria, ricorderà i due giovani vittoriesi uccisi dalla mafia il 2 gennaio di 26 anni fa. A conclusione della messa vespertina in suffragio di Salvatore e di Rosario, verso le 19.00, in pazza del Popolo si terrà un sit-in nel quale si darà spazio oltre che alla testimonianza dei familiari, anche alla voce dei giovani partecipanti, tra i quali un gruppo di volontari di Libera provenienti da diverse parti d’Italia per stare accanto ai familiari delle vittime e rinnovare il proprio impegno contro le mafie.

"Ed è in nome di un impegno concreto, incarnato nella storia presente, che tutti insieme chiederemo ancora una volta verità per Daouda, il giovane ivoriano che qualcuno ad Acate, il 2 luglio di più di 2 anni fa, ha fatto scomparire nel nulla. A invocare verità saranno i giovani volontari di Libera con una lettera rivolta a coloro che sanno e che ancora non si sono decisi a parlare".