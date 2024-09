Teatro, Enrico Lo Verso a Scicli è Uno, Nessuno, Centomila

Scicli- Un successo replicato a grande richiesta di pubblico. Si terrà domani sera, martedì 10 settembre alle 21:00 a Villa Penna, lo spettacolo di Enrico Lo Verso “Uno Nessuno Centomila” di Luigi Pirandello, nell’ambito della rassegna “Metti un libro a teatro”. Lo spettacolo, in tournée da oltre 8 anni, vede unico protagonista l’attore siciliano Enrico Lo Verso. Il 10 settembre, alle ore 21.00, lo spettacolo “ritorna” a essere rappresentato a Scicli, dopo il successo di cui tutti hanno memoria del 2018.

Lo Verso “ritorna”, con un grande classico della letteratura: il capolavoro di Luigi Pirandello, riadattato e diretto dalla regista Alessandra Pizzi. Prodotto da Ergo Sum, il progetto è sostenuto dal MIC (Ministero della cultura), in collaborazione con il Comune di Scicli. Biglietti in vendita su www.ciaotickets.com, presso tutti i punti vendita associati. Presso il botteghino la sera dello spettacolo. Presso Androne Palazzo Comunale (Commissariato Montalbano) Via Francesco Mormina Penna Scicli Tel 392 6568296/. Info e prenotazioni 327 909711.