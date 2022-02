Teatro: "L'esperimento" in scena a Comiso

Comiso - Un testo russo degli anni 90, rielaborato e riscritto dall’attore e regista Rosario Minardi. “L'esperimento”, in scena sabato 12 febbraio alle ore 21 al Teatro Naselli di Comiso, porta sul palco cinque bravi ed intensi attori in una prova particolare che affronta un tema attuale e critico. L'attrice Luana Toscano è la protagonista principale. Interpreta Lisa, un'insegnante sensibile e riservata che riceve la visita inaspettata di quattro suoi studenti nel giorno del suo compleanno. I ragazzi delle scuole superiori, interpretati da Giovanni Arezzo, Irene Tetto, Giuseppe Brancato e Daniele Bruno, riescono a sorprendere la professoressa, portandole anche un regalo da parte di tutta la classe e lei, commossa, è ben felice di accoglierli in casa. Nasce così una piccola festicciola, un incontro leggero basato inizialmente su discorsi vivaci e divertenti, ma i toni allegri si trasformano ben presto.

I ragazzi hanno altre intenzioni, non vogliono rovinare la loro media scolastica e chiedono alla professoressa di modificare i voti del loro compito in classe. Inizia una sorta di battaglia generazionale, un conflitto psicologico, che non esclude colpi di scena quasi da piccola “arancia meccanica”, compenetrando lo spettatore nella storia che ha ormai assunto una piega diversa. Un alternarsi di emozioni sottolineate in scena dalle scelte del regista Rosario Minardi: “L’allegria si trasforma in un dramma con risvolti sorprendenti che terranno alta la tensione fino alla fine garantendo un coinvolgimento del pubblico di tutte le età, perché chiunque può riconoscersi nei personaggi di questa commedia in cui le differenze generazionali si mettono in gioco e addirittura si contrappongono, dividendo il pubblico”.

Alla fine dei giochi, nessuno ne uscirà da vincitore ma tutti saranno portati necessariamente a riflettere su questi eventi e sulla violenza del mondo di oggi, da parte di chi non si fa scrupoli pur di raggiungere i propri fini. La stagione teatrale del Naselli è promossa dall’associazione “La Girandola” con il patrocinio del Comune di Comiso e il supporto di sponsor privati. Si può consultare tutto il calendario degli eventi anche sul rinnovato sito internet www.spazionaselli.it