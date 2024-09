Tecnologie Quantistiche per le Imprese: sfide e opportunità a Modica

Modica - Venerdì 13 settembre, alle ore 15:30, presso la sede della Fondazione Grimaldi in Corso Umberto n. 106, si terrà la tavola rotonda "Tecnologie quantistiche per le imprese: sfide ed opportunità", evento conclusivo del workshop *Quantum Science Innovation and Technology (QuaSIT)*. Il workshop è organizzato dall'Università di Catania in collaborazione con il National Quantum Science and Technology Institute e la Fondazione G.B. Grimaldi. L’iniziativa ha come obiettivo principale promuovere il networking tra Università, enti di ricerca e imprese, creando sinergie utili allo sviluppo e all’innovazione nel campo delle tecnologie quantistiche. Negli ultimi cinque giorni, Modica ha ospitato ricercatori di fama internazionale che hanno discusso delle principali sfide scientifiche, delle applicazioni tecnologiche più innovative e dell'impatto che queste tecnologie avranno per lo sviluppo socio-economico, sia a livello nazionale che locale. Il dibattito di venerdì vedrà la partecipazione del Magnifico Rettore dell’Università di Catania Prof. Francesco Priolo, di rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle istituzioni e di operatori del settore. Sarà un’importante opportunità per le imprese locali e nazionali di comprendere meglio le potenzialità offerte dalle tecnologie quantistiche e le risorse disponibili grazie al PNRR.

L'evento è aperto al pubblico previa registrazione.