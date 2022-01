Tv, Alberto Angela a Siracusa, con “Meraviglie, la penisola dei tesori”

Siracusa - Il 4 gennaio,in prima serata su Raiuno, Alberto Angela dedicherà a Siracusa una tappa della seconda puntata della nuova edizione di “Meraviglie, la penisola dei tesori”, viaggio nella storia del nostro Paese tra opere, bellezze naturali e artistiche.

Il viaggio a Siracusa di Alberto Angela toccherà l’area monumentale del parco archeologico della Neapolis e il museo Paolo Orsi; e poi Ortigia, l’isola su cui sbarcarono i greci fondatori della città nel 734 a.C; il Duomo, autentico manifesto della sua stratificazione culturale; e poi il mito di Aretusa.

Ospiti d’eccezione per raccontare i propri ricordi in queste terre saranno Ficarra e Picone. “Meraviglie, la penisola dei tesori” è un programma ideato e condotto da Alberto Angela per la regia di Gabriele Cipollitti e la fotografia di Vincenzo Calò.