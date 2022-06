"Vivere il Viaggio" di Stefano Spigolon alla Photogallery Giuseppe Leone

Ragusa - Mostra Fotografica Vivere il Viaggio di Stefano Spigolon a cura di Emanuela Alfano, Federica Siciliano, Photogallery Giuseppe Leone.

Sabato 18 giugno ore 18:30 si inaugura presso la Photogallery Giuseppe Leone, in Corso Vittorio Veneto 131 Ragusa, la prima mostra fotografica Vivere il Viaggio di Stefano Spigolon a cura di Emanuela Alfano, Federica Siciliano e Giuseppe Leone. Il filo rosso di questo percorso fotografico è il viaggio, scatti istantanei catturati nel corso degli anni in varie destinazioni insolite e lontane dai circuiti consueti. La mostra è costituita da 45 scatti in bianco e nero scelti e selezionati con cura dalla Photogallery Giuseppe Leone.

L'esposizione è accompagnata da un catalogo edito da Plumelia Edizioni con prefazione di Giuseppe Leone e testo di Emanuela Alfano.

Dal testo di Emanuela Alfano: "Ogni fotografia è un pezzo di mondo, osservato ogni volta in maniera nuova, frantuma la visione e la rivela, prolungando all’infinito lo slancio vitale catturato. Nelle fotografie di Stefano Spigolon ogni singolo istante è infinitamente conciso, eppure abbastanza esteso e descrittivo affinché si possa vedere ogni dettaglio. Uno sguardo disincantato, concreto, pronto a cogliere un frammento visibile dentro l’oceano del quotidiano. Si muove all’interno di città radicalmente opposte, diverse, culturalmente lontane, eppure così vicine negli sguardi, nei giochi dei bambini, tra le vesti fluttuanti di una sposa. Luoghi come Kiev, Leopoli, catturati prima dell’attuale crisi mondiale che ha visto la totale distruzione di questi luoghi, permangono adesso nella memoria come presenze evanescenti, che suscitano una riflessione sulla sottigliezza e fragilità dell’esistenza. La fotografia per Spigolon diviene il mezzo per trovare la struttura del mondo, per beneficiare della bellezza della forma, per rivelare che in tutto questo caos c’è l’ordine, come diceva Bresson."

La photogallery con la mostra di Spigolon avvia una serie di appuntamenti culturali il cui fine è promuovere la bellezza e l'arte nelle sue più alte forme.

La mostra sarà visitabile dal 18 giugno al 15 agosto 2022.

Biografia

di Stefano Spigolon

Classe 1974. Nato ad Este, provincia di Padova, ai piedi dei colli Euganei, la sua passione per la fotografia comincia presto quando all’età di 16 anni riceve dal padre una Minolta, con la quale inizia la sua sperimentazione con i primi rullini. Arruolato di leva volontario nel corpo della Brigata Paracadutisti Folgore a Pisa, si laurea in seguito in Odontoiatria alla facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova. La fotografia continua però a maturare tra i suoi interessi, studiando da autodidatta e fotografando con rigore e ricerca. I suoi viaggi diventando un motivo fondamentale per fotografare e conoscere con perseveranza e determinazione. La macchina fotografica lo accompagna sempre spaziando dall’analogico al digitale, ma preferendo sempre la pellicola e soprattutto il bianco e nero, che rende tutto atemporale e essenziale.

Vivere il Viaggio

di Stefano Spigolon

a cura di Emanuela Alfano - Federica Siciliano - Photogallery Giuseppe Leone

Photogallery Giuseppe Leone

C.so Vittorio Veneto 131

Ragusa

Cornici: Lo Magno arte contemporanea - Modica

Stampe e post produzione: Felice Andreoli - Petite Photo - Brescia

Allestimento: Emanuela Alfano e Federica Siciliano

Catalogo: Plumelia Edizioni - Aiello & Provenzano - Bagheria

Inaugurazione 18 Giugno 2022 alle ore 18:30 fino alle 21:00

Orari: lunedì 16.30-19:30 / dal martedì al sabato 10:00-13:00 - 16:30-19:30

Ingresso libero