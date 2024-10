Voci di donne a Modica, c'è Fiammetta Palpati

Modica - Ritorna all’Ente Liceo Convitto di Modica la rassegna letteraria Voci di Donne, dedicata alla promozione della lettura e al potere delle storie al femminile che si svolgerà da ottobre 2024 ad aprile 2025. Gli eventi in programma sono pensati per ogni genere di pubblico: dagli appassionati di romanzi classici e delle atmosfere noir, agli amanti delle narrazioni vere. È un'opportunità preziosa per incontrarsi, condividere esperienze e riscoprire il valore delle storie. Invitiamo tutti a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dalla letteratura e dai tanti autori che quest’anno prenderanno parte alla rassegna, in un’atmosfera intima e coinvolgente accompagnata da degustazioni curate dai nostri sponsor.

Si inizia venerdì 18 ottobre ore 18.30 con la presentazione del libro La casa delle orfane bianche di Fiammetta Palpati, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima 2024 (Laurana editore): «Il brillante esordio di Fiammetta Palpati parla di cura, che è un tema sempre più ineludibile..Di legami che non si sa mai come tengono finchè non si raccontano» (Tina Guiducci, Io Donna). Il 15 novembre Claudia Lanteri presenterà il suo romanzo d’esordio L’Isola e il tempo, edito Einaudi nella collana "Unici"«è un giallo che parte da un fatto di cronaca: un naufrago che approda sull'isola di Linosa, mai nominata».

Il 13 dicembre sarà la volta di Lilla Anagni e il suo Vittoria. Una vita da espiare (Leonida edizioni), una storia di violenza e abusi, di fughe ed eterni ritorni, sullo sfondo di una Sicilia ancora vincolata al pregiudizio e al pettegolezzo, ma che sa accogliere. Il 25 gennaio 2025, la dott.ssa Marzia Sabella presenterà Lo Sputo, Sellerio editore: Il coraggio di una donna disperata, la prima a testimoniare contro la mafia, in pagine pervase da una ironia sottile seppure amara, dove si susseguono delitti, funerali, lutti, vendette e sangue, ma senza nessuna enfasi o retorica, come un reportage in bianco e nero. «La letteratura che arriva là dove le altre verità non possono accedere ha trovato una nuova autrice», secondo le parole di Helena Janeczek.

Si prosegue il 21 febbraio con Giusy Sciacca e il suo romanzo D’amore e di rabbia (Neri Pozza) che ci condurrà in una Sicilia arcaica, sanguigna che si lacera sotto le spinte di una modernità scandalosa, impaziente e ribelle; mentre il 14 marzo, Andriana Antoci con il suo ultimo romanzo I Pandolfo. Fimmini, màsculi e profumo di magnolie (edito PlaceBook Publishing & Writer Agency), ci parlerà «della inutilità della guerra e non solo, della difficoltà del vivere situazioni difficili e della formidabile capacità di risalire le chine più scivolose» (nota dell’autrice).

Marinusa di Luisa Gennaro e Filippo Bazzoli, ci parlerà della storia di un luogo dove tutti noi vorremmo abitare, all’insegna del mito, della leggenda…una cittadina dell'estremo lembo a sud e ad oriente della Sicilia chiuderà la rassegna il 4 aprile 2025. Tutte le serate letterarie avranno inizio alle 18.30 e l’ingresso sarà gratuito con prenotazione ai fini della degustazione. Tutte le info in locandina.