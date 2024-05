1 maggio con allerta gialla in Sicilia

Una vasta saccatura, che si estende dal Nord Atlantico verso la Penisola Iberica, tenderà a portarsi gradualmente verso il nostro Paese, avviando una spiccata fase di maltempo ad iniziare dai settori di nord-ovest e dai settori tirrenici. Quindi maltempo in arrivo su gran parte dell’Italia. Dalla serata di martedì previsti temporali su Valle d’Aosta, Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla sera di oggi, martedì 30 aprile, precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su Valle d’Aosta, Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia, con valori cumulati da moderati fino a localmente elevati su Valle d’Aosta orientale e Piemonte settentrionale. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 1 maggio, allerta gialla in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e su buona parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Abruzzo, Molise e Sicilia.

Ma paraddossalmente c’è anche un’allerta incendi per le province di Siracusa, Palermo e Messina.