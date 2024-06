10 euro per 200 docce, a Marina di Ragusa i braccialetti per bagnanti

Ragusa - Tutti più puliti.

Dieci euro per duecento docce.

A Marina di Ragusa parte il servizio sostenibile di docce balneari. Sul sito del Comune è stato pubblicato l’elenco dei primi punti vendita in cui sono disponibili bracciali e tessere per usufruirne. La pagina sarà in continuo aggiornamento. Ulteriori attività che vorranno aderire all’iniziativa ed essere inserite in elenco, potranno ancora farlo. Un’iniziativa, quella del Comune di Ragusa, per evitare sprechi e rendere più responsabili i bagnanti.

Con un braccialetto da 10 euro si avrà diritto a 200 docce, con una tessera da 5 euro a 100 docce e con una tessera da 3 euro a 60 docce. Il costo di ogni doccia è quindi di 5 centesimi e l’erogazione dell’acqua durerà 30 secondi, un tempo superiore rispetto a quanto avviene con le docce temporizzate a pulsante. Una volta esauriti, bracciali e tessere non vanno gettati ma riconsegnati ai punti vendita per essere ricaricati e riutilizzati, contribuendo così a evitare un inutile spreco di plastica.

Alimentate tramite pannello solare, le nuove docce non prevedranno quindi l’utilizzo di app su smartphone. Per tutta la stagione estiva, quindi, bracciali e tessere saranno disponibili nei punti vendita che, in cambio del riconoscimento di una piccola provvigione, aderiranno all’iniziativa tramite manifestazione di interesse.