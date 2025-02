100 anni fa la morte di Francesco Mormina Penna

Scicli - Nei locali della biblioteca Riccotti La Rocca il Centro Studi e Documentazione Città di Scicli ha ricordato la figura di Francesco Mormina Penna, illustre sciclitano scomparso cento anni fa, il 13 febbraio del 1925. L’intellettuale repubblicano e socialista è stato protagonista di una serata particolare coordinata da Leandro Nigro e da Vincenzo Burragato.

Mormina Penna è stata una personalità politica, giornalistica e un fine intellettuale mazziniano, capace di attraversare tutte le trasformazioni politiche di una cittadina come Scicli (a quel tempo in provincia di Siracusa) nei primi decenni successivi all'Unità d'Italia, caratterizzate anche da stagioni violente come quella dei Fasci Siciliani del 1893, della quale Francesco fu grande protagonista nel nostro territorio. Affrontata la sua grande opera di scrittura incentrata sulla dottrina mazziniana e il suo rapporto con il socialismo oltre alla stampa del periodico Il Martello e il suo rapporto personale e politico con due altre grandi personalità del fronte progressista sciclitano, Ignazio Piccione e Lucio Schirò.