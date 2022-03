40 Istituti Nautici in videoconferenza per parlare di lavoro in mare

Pozzallo - Il 17 marzo 2022 l'istituto, “Giorgio La Pira” di Pozzallo ha organizzato una videoconferenza sui “Mestieri del mare” che ha coinvolto studenti del triennio di circa 40 istituti tecnici Nautici di varie Regioni Italiane, interessando una platea di più di 5000 studenti. Lo scopo è stato di far conoscere agli allievi alcune professioni legate al mare poco note ma ben remunerate.

Dopo un saluto da parte del prof. Giorgio Giardina, organizzatore dell’evento, e della Dirigente Prof.ssa M. Aldrighetti ha preso la parola il Comandante Pierpaolo Scala, vice Presidente di MSC ed ex allievo del Nautico di Pozzallo, il quale ha parlato di ripartenza della Crocieristica e di nuove opportunità di lavoro in MSC. Subito dopo è intervenuto il Comandante Rosario Vasta dal Mar di Caraibi con un collegamento live dalla sua nave Regent Explorer. Vasta, Comandante di lunga esperienza su navi da crociera, ha confermato la ripartenza della crocieristica nel breve termine. A seguire il Dott. Bellizzi il quale ha parlato del ROV, ovvero del Robot sottomarino manovrato da un sala controller di una nave e utilizzato in vari settori che spaziano dalla ricerca di relitti vari a strumento primario per la stesa a mare di cavi a fibra ottica e tubi. Ha suscitato molto interesse la parte riguardante la remunerazione del “Pilota Rov” (tra le 200 e 700 euro al giorno).

A seguire l’intervento di Alessandro Maiolino, Direttore della Oceans & Cables, società che nel giro di pochi anni è diventata leader soprattutto nel settore delle fibre ottiche sottomarine. Maiolino ha parlato di altre professionalità legate all’OFF-SHORE quali Surveyor, Survey Engineir, Giuntista di cavi a fibra ottica ecc, fornendo notizie dettagliate sia del percorso da effettuare per operare in tali campi e sia delle paghe (anche in questo caso con cifre che a regime possono arrivare tra le 800 e i 1000 euro al giorno). Il C.F. Langellotto ha illustrato i percorsi per abbracciare il settore della Idrografia. Infine la Dott.ssa Matilde Giovani, responsabile di recruitment nel campo marittimo, ha spiegato ai giovani metodi e tecniche per avviare la propria carriera in questo settore. Apprezzato in chiusura l'intervento della Dott.ssa R. Bonanni, funzionario MIUR e referente Nazionale del "Sistema Qualità" dei Nautici.

L’interesse dell’iniziativa è stato evidenziato dalle diverse mail che sono arrivate successivamente all’evento per chiedere informazioni dettagliate principalmente sulle professioni dell’OFF-SHORE.