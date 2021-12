7 zone più convenienti per acquistare una proprietà a Malta

Ogni anno gli italiani che decidono di effettuare degli investimenti oppure cambiare vita e trasferirsi per sempre a Malta sono moltissimi. Malta è un paese facente parte della comunità europea ed è, inoltre, in forte espansione economica. Queste motivazioni, insieme ad altre che vedremo in seguito spingono le persone ad investire su questa piccola isola del Mediterraneo. Ma quali sono le migliori aree in cui investire? Se sei interessato a questo argomento non ti resta che leggere questo articolo.

Le motivazioni per investire a Malta

Inizialmente occorre distinguere due tipologie di persone che potrebbero decidere di acquistare un immobile a Malta:

Coloro che vogliono effettuare un investimento per ottenere dei guadagni dall'affitto oppure dalla vendita dell'immobile;

Coloro che vogliono acquistare un immobile per lasciare per sempre l'Italia e trasferirsi a Malta.

Nel primo caso i vantaggi sono evidenti, infatti il mercato dell'immobiliare a Malta è in forte crescita. Questo significa che probabilmente i valori degli immobili aumenteranno nei prossimi anni. Altro vantaggio deriva dal fatto che gli affitti sono piuttosto elevati, quindi qualora l'investitore decidesse di perseguire questo percorso potrebbe ottenere un'ottima entrata mensile.

Per le persone che invece vogliono iniziare a vivere a Malta, le motivazioni che potrebbero spingere per questa scelta sono diverse:

Il regime fiscale è migliore di quello italiano;

Il clima è mite;

La popolazione è cordiale e il livello di sicurezza è alto;

Malta è un paese connesso ottimamente con gli altri paesi;

Malta fa parte della comunità europea;

Ottimo sistema sanitario e scolastico;

Costo della vita accessibile.

Adesso che abbiamo visto le motivazioni per cui una persona dovrebbe decidere di trasferirsi o investire a Malta vediamo quali sono le migliori zone.

Lavoro ben pagato

Altro fattore da considerare prima di trasferirsi a Malta è sicuramente il lavoro. In questo Paese i dipendenti ricevono degli ottimi stipendi e anche i liberi professionisti o imprenditori devono affrontare un regime fiscale meno opprimente di quello italiano. Tutti nel paese comunicano in inglese, quindi sarà anche più semplice concludere degli accordi lavorativi.

Malta non è solo un paese turistico ma è molto di più, grazie alle sue ottime strutture lavorative e dell'istruzione. Sono molti coloro che decidono di trasferirsi a Malta per queste ragioni. Infine, ma non per ultimo, altro fattore davvero importante è la burocrazia snella che rende più efficiente il Paese.

Le migliori aree di Malta

In questo momento le location per acquistare un immobile sull'isola di Malta che risultano particolarmente convenienti sono 7:

St.Julians;

Msida;

Sliema;

Gzira;

Valletta;

Bugibba;

Gozo.

In queste aree difficilmente troverai un immobile ad un prezzo agevole tuttavia il ROI, nel caso d'investimento, potrebbe essere davvero molto alto. Le prime 5 aree elencate risultano essere le migliori se si decide di effettuare un investimento immobiliare e poi di rivendere l'immobile.

Bugibba risulta essere una zona eccellente se il fine dell'investimento è quello di affittare l'immobile in estate. Questa zona viene molto richiesta.

Infine Gozo negli ultimi anni è stata molto apprezzata da moltissimi investitori. Per coloro che amano la tranquillità, che vorrebbero possedere una farmhouse con una bella piscina, questa è la zona perfetta. Spesso vengono richiesti immobili in questa zona da persone che vogliono effettuare degli investimenti che non vogliono stare a stretto contatto con altre persone e tengono particolarmente alla loro privacy.

In ogni caso le proprietà a Malta che sono in vendita o in affitto sono molte, ecco perché potresti cercarle facilmente anche online attraverso delle agenzie che operano con professionalità nel settore. Ricercare autonomamente una casa o un immobile su cui effettuare un investimento può rivelarsi un'attività molto complessa.

Cosa non dimenticare

Ricordati sempre che dovrai essere in possesso di un permesso di acquisto se non hai residenza a Malta da almeno 5 anni. Questo documento si può ottenere in 6-8 settimane facendo apposita domanda alle autorità competenti e seguendo le procedure indicate. In alcune Aree Speciali Designate è possibile anche per gli investitori stranieri che non hanno una residenza a Malta, godere di una riduzione delle tasse di trasferimento della proprietà.

È necessario anche non dimenticare i costi che dovranno essere affrontati per il notaio nel momento della stipulazione dell'atto di acquisto dell'immobile. Il corrispettivo da concedere al notaio può essere anche di diverse migliaia di euro, ecco perché è importante ricordare questi costi che si dovranno affrontare.

Navigando online hai la possibilità di vedere le caratteristiche degli immobili presenti nelle diverse aree indicate in questo articolo. In relazione anche al tuo stile di vita potresti decidere al meglio quale faccia al caso tuo ed essere soddisfatto della scelta intrapresa.

Conclusioni

Abbiamo visto in questo articolo quali sono le motivazioni per trasferirsi a Malta, quali sono le migliori zone e anche cosa non dimenticare mai. Se hai intenzione di effettuare un investimento ti consigliamo di ricordare sempre alla perfezione tutto ciò che hai imparato in queste righe.