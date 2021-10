A Scicli è tempo di bagni al mare. Il 20 ottobre

Scicli - L'estate non finisce mai in Sicilia. Donnalucata, 20 ottobre. E' tempo di andare al mare. Così Luigi Mazzotta, per quindici anni strettissimo collaboratore di Marco Pannella, Luigi che nella borgata ha trovato il proprio buen retiro, e Giovanni Savà, imprenditore, già assessore comunale, hanno deciso di trascorrere la giornata in costume, sfidando le acque, tutt'altro che gelide.