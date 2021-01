Adriano Celentano compie 83 anni

Milano - Nato il giorno della Befana, in via Gluck, al civico 14, a Milano. Adriano Celentano compie oggi 83 anni. Sta bene, e vive in clausura a causa della pandemia. Lo ha rivelato lui stesso chiamando in diretta Domenica In, tre giorni fa, per fare gli auguri di compleanno a una amica, l'attrice Giovanna Ralli.

«Sto bene grazie, io e Claudia siamo rinchiusi dentro casa da tanto tempo. Praticamente è un anno, proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe… Non ho mai fatto il vaccino, ma adesso sono d'accordo, lo farò, anche Claudia», ha detto in collegamento telefonico con Mara Venier il Molleggiato.

Orfano di padre a 13 anni, quinto di cinque figli, Adriano è figlio di emigrati foggiani in Lombardia. Adriano deve il suo nome alla sorella Adriana, morta di leucemia ad appena 9 anni, quattro anni prima della sua nascita. Lasciata la scuola svolge diversi lavori, l'ultimo e il più amato è quello di orologiaio. Il successo arriva subito per lui.

Fa il suo debutto al Teatro Smeraldo, dove insieme a Elio Cesari/Tony Renis, imitando Jerry Lewis. Entra a far parte di un gruppo musicale composto da Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, mentre Luigi Tenco si aggiungerà in Germania quale sassofonista.