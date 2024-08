Aeroporto Catania, ripartono i voli dalle ore 18

Catania - Il parossismo dell’Etna sembra esaurito e non c’è più emissione di cenere vulcanica. Quindi l’aeroporto di Catania sta tornando alla normalità. Lo ha comunicato la Sac, la società che gestisce lo scalo etneo: «In seguito alle attività di pulizia e decontaminazione della pista e della area di movimento, é stato deliberato il ripristino delle operazioni di decollo a partire dalle ore 18 locali». Gli arrivi saranno limitati a 2 movimenti per ora fino alle ore 20. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00, il numero di arrivi sarà incrementato a 6 movimenti per ora. I passeggeri sono comunque pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

Sono venti finora i voli deviati all’aeroporto di Palermo a causa della chiusura fino alle 18 dello spazio aereo dell’aeroporto di Catania per cenere vulcanica. Tra questi i voli di Ryanair da Sofia, Bergamo (due voli), Napoli, Roma Fiumicino (due voli), Cracovia, Pisa (due voli), Venezia (due voli), Varsavia, Bruxelles, Cagliari, Londra Luton, Malpensa e Monaco di Lufthansa. Lo comunica la Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo attraverso le pagine social. Lo scalo palermitano, che oggi ha in programma 228 voli, ha gestito senza criticità i voli deviati e assistito i passeggeri, in particolare modo i viaggiatori a ridotta mobilità, che sono stati trasferiti a Catania con i bus e mini van.