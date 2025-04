Piana degli Albanesi - Ai campionati siciliani di scherma under 14 buon bottino per Conad Scherma Modica.

A Piana degli Albanesi, ospitata al Palazzetto dello sport, accolta con la massima disponibilità dalle massime autorità cittadine, organizzata dalla Società Trapani Scherma, si è svolta il 22 e 23 marzo l’edizione 2025 dei Campionati Regionali siciliani. In questa edizione, Scherma Modica ha arricchito il palmares con 5 medaglie d’oro, 3 d’argento e due di bronzo.

E per cominciare, al suo debutto in Campionato Regionale, vince il titolo nella categoria Fioretto Bambine Giorgia Gurrieri. Titolo per la verità preannunciato da molte sue performances nelle quali si è alternata al primo posto con la sua amica, avversaria, compagna di team, Serena Stracquadanio che in questa occasione ha conquistato l’argento. Prima di salire in pedana le due sono prese dall’ansia, ma quando tutto è finito dichiarano di essersi divertite anche se la sconfitta nell’una o nell’altra provoca, com’è naturale, disappunto, ma si divertono.

Un altro titolo regionale arriva tra i pari età delle fiorettiste (10 anni) nella Spada Maschietti. Ad avere la meglio su venti partecipanti e vincere il titolo di Campione Regionale è Giuseppe Di Stefano. “L’allenamento in sala scherma oltre a far progredire la mia preparazione tecnica, grazie ai maestri, ha anche contribuito moltissimo a superare l’ansia dell’incontro – ha detto Di Stefano - adesso attendo l’incontro per andare a divertirmi anche se, quando perdo, oltre a dispiacermi, mi sento in colpa per gli errori commessi”. La medaglia d’argento è appannaggio di Francesco Giarratana dell’Accademia Greco di Caltagirone mentre il bronzo è conquistato ex aequo da Lelio Brancato di Trapani Scherma e Jacopo Montalbano del Methodos di Sant’Agata Li Battiati. Oltre a Di Stefano hanno impreziosito la prestazione degli schermitori di Conad Scherma Modica il quinto posto di Francesco Agosta che si presentava ben accreditato a questo campionato regionale con due vittorie, la prima a San Cataldo e la seconda a Melilli. “Non ero sufficientemente concentrato sul finale - ammette rammaricato - ho rimontato facilmente molte posizioni ma alla fine la concentrazione è calata”. Buona la prestazione dell’altro allievo di Scherma Modica, Antonio Corallo che va ad occupare l’ottava posizione confermando il risultato di San Cataldo prima prova regionale.

Scherma Modica ancora sui gradini più alti del podio nella categoria Fioretto Giovanissime (11 anni) Sofia Spadaro accreditata del suo titolo regionale di Fioretto Bambine conquistato nel 2024, lo riconquista nel 2025 nella categoria Giovanissime. Determinata, in pedana sempre all’attacco quando intuisce il momento giusto, è anche rigorosa nel giudicarsi “Sono molto contenta delle mie prestazioni di oggi, anche se c’è stato qualche momento in cui è calata la concentrazione, ma poi mi sono detta che dovevo reagire ed allora ho ripreso concentrazione e ritmo.” Medaglia d’argento per Noemi Cannata che negli appuntamenti più importanti di questa stagione ha occupato la seconda posizione alle spalle di Sofia. “Quest’anno complessivamente è andata meglio che nell’anno passato, Sofia è molto brava – riconosce sportivamente – ma mi impegnerò per raggiungere il primo posto e prima o poi ci riuscirò”. La determinazione, la forza di volontà e l’impegno non mancano nemmeno a Noemi che ci tiene a precisare al termine della nostra breve conversazione che “negli incontri ho terrore dei mancini”.

Ancora un altro podio ed un oro per Scherma Modica nel Fioretto Giovanissimi. A conquistare il titolo è Giovanni Barone, esultante per il risultato quasi a cancellare la sconfitta mal digerita nella finale della seconda prova regionale di Melilli. “Oggi nei gironi ho sempre vinto battendo avversari molto forti – sostiene - come i miei colleghi di Società Ennio Turtula e Matteo Leggio. È stato abbastanza impegnativo il confronto con Francesco Gurrieri dell’Accademia Scherma Ragusa che ho battuto in finale.” A conclusione del campionato il ragusano Francesco Gurrieri conquista la medaglia d’argento mentre Leggio e Turtula occupano ex aequo il terzo gradino del podio.

E continuiamo a guardare il podio perché Scherma Modica ne occupa due terzi nel Fioretto Ragazzi (12 anni) con Alberto Pisana e Giole Flamingo rispettivamente secondo e terzo che riconfermano la loro ottima condizione. Partendo dalla seconda posizione di Pisana e quinta di Flamingo nel Campionato regionale 2024 ,sono stati tra i primi dieci in classifica nelle prove regionali. A vincere il titolo regionale è Simone Cobuzio del Club Scherma Siracusa. A dividere ex aequo la terza posizione di Flamingo c’è Domenico Davì dell’associazione Messina Scherma.

Un’altra medaglia per il sodalizio della scherma modicana arriva dal podio del Fioretto Maschietti (10 anni) con il bronzo conquistato da Rosario Barone terzo ex aequo con Aldo La Placa del Gruppo Schermistico Nisseno. Per Rosario questo del 2025 è il primo campionato regionale “sono abbastanza soddisfatto del terzo posto, ho ancora difficoltà a studiare l’avversario per riuscire a mettere a segno la stoccata, come in allenamento mi indicano i maestri. Mi sono divertito moltissimo e credo che il terzo posto sia meritato, parteciperò con entusiasmo al Campionato Italiano e sono convinto che anche là mi divertirò moltissimo Il titolo di Campione regionale Fioretto Maschietti va a Gioele Toro del Club Scherma Siracusa, Lelio Brancato di Trapani scherma è il vice campione regionale. In quinta posizione si piazza Matteo Fortunato di Scherma Modica.

Osservando il comportamento delle giovani e dei giovani schermitori vedo, tradotto nella realtà delle gare e degli allenamenti, quanto sostiene in un suo post sui social il maestro Giancarlo Puglisi: “L’ascolto, la condivisione, il supporto reciproco, sono solo alcuni degli elementi di socializzazione che incentiviamo durante i nostri corsi di scherma. Prima ancora di qualsiasi competizione, è la relazione al di fuori del contesto familiare ad allargare gli orizzonti dei bambini. Scegliere la scherma vuol dire anche costruire legami. A Piana degli Albanesi, il weekend di gare appena trascorso ci ha regalato campionesse e campioni regionali nelle diverse categorie. Il lavoro quotidiano che svolgiamo in allenamento dà questi frutti. Orgogliosi!”

A completare il successo di Scherma Modica concorre una medaglia d’oro conquistata nell’ambito del Campionato regionale di Scherma Paralimpica da un’atleta che si dedica alla scherma già da sette anni nella Categoria Paralimpica B. La campionessa regionale si chiama Maria Boscarino che praticava prima di dedicarsi alla scherma il getto del peso ed il lancio del disco e del Giavellotto. “Essendo in Sicilia l’unica della mia categoria mi confronto sempre con atleti di categorie diverse e questo mi offre diverse occasioni di confronto tecnico oltre che di conoscenze”.

Il maestro Stefano Pedriglieri da poco nominato delegato provinciale della FIS (Federazione Italiana Scherma) ha seguito insieme al maestro Giancarlo Puglisi gli atleti di Scherma Modica delle varie categorie. “Oggi poteva andare un po’ meglio se qualcuno degli assalti decisivi fosse andato a segno ma la cosa importante – commenta il maestro - è che le giovani schermitrici ed i giovani schermitori sono sempre pronti a giocarsela per il podio”.

Nella sua qualità non solo di maestro di Scherma Modica, ma in questa occasione nel suo ruolo di vice presidente della Federazione Siciliana Scherma, Leandro Giurdanella ha sottolineato con orgoglio come maestro “Sicuramente oggi abbiamo avuto diversi podi ed abbiamo raggiunto la finale a otto in tutte le categorie nelle quali abbiamo partecipato. Ricopriamo una fetta importante della scherma siciliana. Oggi è una giornata importante ed a proposito di visibilità di questo sport – mi risponde in riferimento ad alcune domande che gli ho posto nel suo ruolo di vicepresidente regionale - è la prima volta che una competizione di scherma si svolge a Piana degli Albanesi. Quello della visibilità, del coinvolgimento di un maggior numero di giovani e della creazione di un interesse più diffuso per la disciplina della scherma è tra i principali obiettivi che La Federazione Scherma Sicilia porta avanti da tempo e che in questo quadriennio stiamo intensificando. La scherma siciliana torna ad avere un ruolo importante in Italia a livello federale.” Il presidente della Federazione siciliana Arturo Torregrossa ricopre, infatti, il ruolo di Presidente della Commissione onorificenze, Daniele Garozzo, campione olimpico nato schermisticamente nel glorioso Club Scherma Acireale, è stato eletto vice presidente vicario della FIS, Paola Castello ex schermitrice che ha militato nelle file di Scherma Modica, oggi affermata operatrice del diritto, è componente la Commissione Statuto e Regolamenti.” Il maestro Giurdanella stesso fa parte dello staff della presidenza FIS. Alla via così!