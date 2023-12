Ambulanza contro bus, è strage in galleria: 4 morti, chi sono le vittime

Urbino - Gravissimo incidente stradale ieri pomeriggio sulle strade marchigiane, sulla statale 73 bis, all'interno della galleria Ca' Gulino lungo la strada statale che collega Urbino a Fermignano. Un'ambulanza ha invaso la corsia opposta e si è schiantata in galleria contro un autobus pieno di ragazzi in gita. Tutti e quattro i passeggeri dell'ambulanza sono morti: un medico, un'infermeria, il conducente della Croce Rossa e un paziente 80enne. A bordo dell'autobus c'erano decine di ragazzi in gita, che sono riusciti a fuggire prima che scoppiasse l'incendio. Salvo anche il sacerdote che li accompagnava. La gita coinvolgeva tre parrocchie di Grottamare e una di Cupramarittima, località balneari dell'ascolano. I ragazzi (chierichetti, seminaristi e preti) stavano rientrando dopo una giornata a Urbino, dove erano andati a vedere i presepi.

I nomi delle vittime

Dopo lo schianto contro il bus, l'ambulanza, che era partita da Fossombrone, si è incendiata e i quattro occupanti non hanno avuto scampo: si tratta dell'equipaggio della Potes (il medico Sokol Hoxha, 42 anni, di origine albanese, l'infermiera Cinzia Mariotti, 49 anni, di Acqualagna, l'autista soccorritore Stefano Sabbatini, 59 anni, di Fossombrone) e del paziente 85enne che stavano trasportando in ospedale a Urbino, Alberto Serfilippi.