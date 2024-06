Anche a Ragusa i ticket sanitari si potranno pagare in farmacia

Ragusa - Entrare in farmacia, effettuare le prenotazioni Cup per visite ed esami diagnostici e pagare il relativo ticket, evitando così di dover fare la fila agli sportelli per saldare il costo dell’impegnativa. Da oggi tutto questo è possibile nelle farmacie associate alle Federfarma provinciali di Agrigento, Caltanisetta, Ragusa e Siracusa. Un servizio comodo, veloce e sicuro reso possibile da Nexi, la PayTech leader in Europa, che ha sottoscritto accordi di partnership con le Federfarma provinciali delle quattro città siciliane, fornendo loro l’infrastruttura tecnologica indispensabile per l’erogazione del servizio.

Circa 500 farmacie siciliane, da oggi, potranno sia far prenotare le prestazioni sanitarie ai propri clienti, sia incassare, tramite lo SmartPOS di Nexi, i ticket sanitari direttamente attraverso il canale PagoPA, semplicemente inquadrando il QRcode presente sul foglio ticket della prenotazione. La piattaforma tecnologica di Nexi, inoltre, consente l’accettazione anche di tutti gli altri pagamenti pagoPA, come tributi, imposte, bollette energia, o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino.