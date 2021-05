Anche Santa Croce ha il suo Hub

Santa Croce Camerina - Inaugurato stamattina il ‘punto vaccinale’ a Santa Croce Camerina. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco, Giovanni Barone e il responsabile delle Hub Vaccinali di Ragusa, Vittoria e Modica il dott. Giovanni Ragusa. Il ‘punto vaccinale’ sarà ospitato nei locali del centro diurno per anziani, con ampi locali adibiti a: sala d’attesa per l’arrivo, un’accettazione per la documentazione, due postazioni per le vaccinazioni e una seconda sala post vaccino. La struttura è già operativa e sarà aperta al pubblico ogni mercoledì a cominciare da oggi e per i prossimi tre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

“Siamo felici – commenta il Sindaco Giovanni Barone – che anche la nostra città abbia un punto vaccinale per tutti quei cittadini che sono impossibilitati a raggiungere gli Hub di Ragusa, Vittoria e Modica. Ed anche per i cittadini stranieri che avranno la possibilità di vaccinarsi in breve tempo.

Ringrazio sentitamente – continua Barone – il Manager dell’ASP di Ragusa, l’Arch. Angelo Aliquò, per la sensibilità dimostrata nell’accogliere la nostra richiesta di continuare a più ampio raggio l’azione di vaccinazione anche sul territorio camarinense. Grazie anche al dott. Giovanni Ragusa, responsabile degli Hub provinciali, che ci ha assistito nel giorno dell’apertura al pubblico. Grazie alla sua esperienza abbiamo potuto offrire un servizio di enorme valenza civica.

“Ho notato con molto piacere che ad usufruire del nostro ‘punto vaccinale’ sono stati anche cittadini che arrivavano da altri comuni, perfino da Ispica. E con enorme piacere abbiamo vaccinato molti cittadini extracomunitari che hanno collaborato con il personale medico e paramedico per espletare tutte le formalità per la vaccinazione. Si tratta di un impegno preso e mantenuto dalla mia Amministrazione per venire incontro a tutti i cittadini impossibilitati a raggiungere i luoghi stabiliti per la vaccinazione. Nei prossimi tre mercoledì cercheremo ci aumentare le dosi di vaccini al fine di giungere ad una maggiore copertura contro il virus.”