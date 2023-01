Anci Sicilia: Assemblea per elezione presidente e Consiglio

PALERMO, 31 GEN E' in corso, a Palermo, la XII Assemblea dell'Anci Sicilia, per l'elezione del presidente e dei componenti il Consiglio regionale dell'Associazione. I lavori sono stati aperti con i saluti del presidente Leoluca Orlando, il segretario generale Mario Alvano ha poi proceduto con gli adempimenti per costituzione dell'ufficio di presidenza, presieduto dal sindaco di Messina Federico Basile. All'Assemblea sono presenti il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, l'assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina, l'assessore regionale al Territorio Elena Pagana, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il presidente del Consiglio nazionale di Anci Enzo Bianco. (ANSA).