Andrea Sorrentino nuovo acquisto del Basket Meerkat Scicli

Scicli - La Meerkat Scicli annuncia l'acquisizione nel suo roster di Andrea Sorrentino, ex capitano della Virtus Ragusa, che ha deciso di sposare il progetto suricato. Classe 1990, scuola Virtus, con i suoi 192 cm, Andrea è un top player che quest’anno è stato decisivo per la promozione della Virtus Ragusa dalla B interegionale alla B nazionale. Riconosciuto come uno dei migliori cestisti siciliani, la sua esperienza e le sue qualità tecniche saranno fondamentali per la Meerkat. Dopo un lungo corteggiamento, Andrea ha ceduto alle avances sciclitane e vestirà con orgoglio la maglia bianconera.