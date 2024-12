Anna Falchi ha un nuovo fidanzato: Theo, 21 anni più giovane

Anna Falchi a 52 anni appare più raggiante che mai. L’attrice e conduttrice di origini finlandesi è stata paparazzata nei vicoli romantici di Roma in compagnia di Theodorico Napolitano, architetto di 31 anni. Il settimanale Diva e Donna non lascia spazio ai dubbi: baci intensi, abbracci stretti e un’intesa che va ben oltre l’amicizia. La differenza d’età? Per loro, solo un dettaglio irrilevante.

Le immagini pubblicate dal magazine raccontano di una complicità travolgente. Anna e Theo si lasciano andare a effusioni che non passano inosservate: baci e abbracci inequivocabili sotto le luci soffuse dei lampioni della Capitale, per un amore che sembra essere appena sbocciato. Secondo le indiscrezioni, la relazione sarebbe infatti nata di recente da un’amicizia, evoluta in pochi mesi in qualcosa di più. Intervistato sulla loro storia, Theo ha risposto sibillino: "Dovreste chiedere ad Anna, non a me". Parole evasive ma dolci, conferma indiretta della sintonia che le immagini rendono evidente.

Theodorico Napolitano, Theo per gli amici, è un giovane architetto cosmopolita. Figlio di madre tedesca e padre romano, ha seguito le orme di famiglia nel mondo dell’architettura, costruendosi una carriera tra Roma e Milano. Parla fluentemente quattro lingue – italiano, tedesco, spagnolo e inglese – e condivide con Anna la passione per l’arte. Tra i suoi interessi? Gli animali, la musica techno, la fotografia e i viaggi; suona la chitarra e ha un cane di nome Orfeo. Elementi che sembrano aver acceso una scintilla nel cuore di Falchi. La loro prima apparizione insieme risale allo scorso settembre, quando, durante un evento mondano alla Mostra del cinema di Venezia, si presentarono come semplici amici. E chissà, magari al tempo era anche così, ma è chiaro che il loro legame è ben più profondo.

Il 2024 è stato un anno movimentato per Anna Falchi, sia in amore che nella vita professionale. A giugno era stata avvistata con Simone Barbato, ma la relazione sembra non aver avuto seguito. In precedenza, aveva frequentato Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, ma anche quel capitolo si è chiuso rapidamente, lasciando però spazio a una bella amicizia. Ora, con Theo, l'attrice sembra aver trovato una serenità diversa, lontana dai riflettori.