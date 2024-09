Antonio Carnemolla premiato a Spoleto

Spoleto - Antonio Carnemolla, autore e regista, vince il Premio Internazionale Spoleto Art Festival per meriti letterari, artistici e culturali attinenti al documentario “Il coraggio di raccontarsi” che racconta la vita di Giovanni Gulino, un ragazzo affetto da tetraparesi spastica. L’opera è stata realizzata all’interno del corso di cinema di Marina di Ragusa, insieme agli allievi coordinati dallo stesso Carnemolla in cui ha coinvolto ragazzi e ragazze dai 13 ai 25 anni per avvicinarli al mondo del cinema. Un’idea di Carnemolla per sensibilizzare i giovani ai fini di creare gruppi di lavoro culturali ed artistici.

“La storia di Giovanni è una storia delicata” dichiara il regista Antonio Carnemolla. “Abbiamo ascoltato i suoi racconti, la sua voglia di fare riguardo i diritti dei disabili, soprattutto sul tema della sessualità. Abbiamo filmato la sua vita quotidiana, le sue abitudini, abbiamo raccontato i suoi sogni e i suoi obiettivi. Questo premio lo condivido con gli allievi del mio corso di cinema e con Giovanni”. Il docufilm è stato finalista al “Mediterraneo Festival Corto” in Sicilia e ha partecipato a vari Festival di Cinema in Italia. Il 28 settembre prossimo Antonio Carnemolla sarà a Spoleto per ritirare il premio.