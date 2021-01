Arcuri a Regioni, prima consegna vaccino Astrazeneca 15 febbraio

Roma - La prima consegna del vaccino di AstraZeneca, se otterrà il via libera dall'Ema il 29 gennaio, dovrebbe essere fatta il 15 febbraio. E' quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri nel corso della riunione con le Regioni. Le

altre due consegne sarebbero invece previste per il 28 febbraio e il 15 marzo.

A fine marzo in Italia saranno consegnate circa 15 mln di dosi di vaccino. E' quanto avrebbe detto il Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri nel corso della riunione con le Regioni, spiegando che al momento da Astrazeneca, se approvato da Ema, avremo non gli 8 mln

assicurati in precedenza, ma 3.4 entro fine marzo, oltre alle dosi di Moderna e Pfizer.