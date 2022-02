Arredare l’ingresso, i consigli degli interior designer

L’ingresso è il biglietto da visita di una casa e con una sola occhiata può comunicare molto su chi ci vive. Moltissime persone sottovalutano questo spazio, ma gli interior designer consigliano di concentrarsi su questa zona per armonizzare lo stile di tutta la casa.



Inoltre, l’ingresso deve rispecchiare la personalità di chi abita la casa. Un piccolo spazio che da il bentornato dopo ore passate a lavoro e che mostrerà agli ospiti un piccolo anteprima del proprio stile, carattere e scelta personale.

Vediamo insieme quali sono gli elementi indispensabili per arredare un ingresso in stile moderno e personale.

Come arredare un ingresso in stile moderno?

Un ingresso può essere piccolo, spazioso, sviluppato in lunghezza o in open space: qualsiasi sia la sua personalità deve essere impreziosito e arricchito di elementi, in tipico stile moderno e semplice.

Una eleganza sobria che si armonizzi al resto della casa. Quando si entra, l’ingresso è il biglietto da visita che presenta l’intera abitazione. L’accoglienza dovrà essere piacevole, mai caotica e regalare una sensazione positiva.

La praticità si fonde allo stile e al colore, cercando di adattarsi per non rendere questo spazio buio e poco profondo.

Se si vuole adottare uno stile moderno, bisogna tener conto che è particolareggiato dalla semplicità. Piccoli elementi che si fondono tra loro, una luce calda e colori neutri che diano una sensazione di apertura e allegria.

Praticità e ordine

Come anticipato, si parte da una idea di praticità e ordine per un ingresso moderno. Lo stile è pulito, con mobili bassi e che abbiano una loro funzione specifica.

Questo è un ambiente che accoglie in casa, ma anche uno spazio che si può sfruttare come una vera e propria stanza. Bene trovare un posto per riporre le giacche e i cappotti, nascondendoli dietro un’anta così che lo spazio sia ordinato.

Consigliato anche un contenitore per le chiavi e uno per mettere la posta cartacea non letta, mantenendo un certo rigore e un certo ordine. E il portaombrelli? Si può aggiungere vicino alla porta, ma sempre con uno stile adeguato che segua sempre il mood di tutte le stanze.

Idee semplici e lineari

Il principio base è less is more, cercando complementi d’arredo che mantengano l’ordine e diano profondità ad una stanza piccola. L’impatto dovrà essere positivo, lineare ed elegante nella sua estrema semplicità.

Al centro del soffitto i lampadari moderni regalano un tocco di stile e una luminosità diffusa per tutta la stanza. Non solo, si potrà adottare uno specchio di media altezza per aumentare la luce e la profondità della stanza con un solo gesto.

I colori dei mobili e delle pareti sono chiari, dal bianco al beige con un piccolo contrasto dato dalle loro sfumature. Per chi ama l’eleganza estrema, grigio e nero sono i colori predominanti e si accostano perfettamente con il bianco. Un consiglio? Scegliere solo un elemento o una parete di quel colore, al fine di non creare caos e una sensazione di poco spazio.

Dettagli che fanno la differenza

Come in ogni tipo di arredamento, i dettagli fanno la differenza. Per personalizzare gli spazi via libera a foto o quadri che possano mettere l’accento sulla personalità dei padroni di casa.