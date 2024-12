Asp Ragusa, Salvatrice Di Mercurio nuovo direttore di Anatomia e istologia patologica

Ragusa - La dottoressa Salvatrice Antonella Di Mercurio, 52 anni, è il nuovo direttore dell’Unità operativa Complessa (U.O.C.) di Anatomia e Istologia Patologica degli ospedali di Ragusa. La nomina è arrivata nella giornata di ieri tramite una delibera che le assegna l’incarico per i prossimi cinque anni.

L’Anatomia patologica è una branca che ha un ruolo fondamentale nella diagnostica e nella determinazione del profilo biologico delle malattie, specialmente in ambito oncologico con l’obiettivo di fornire sempre risposte precise e rapide in modo che i malati possano iniziare i trattamenti il prima possibile. La dottoressa Di Mercurio è risultata vincitrice della selezione pubblica per titoli e colloquio indetta dalla Asp di Ragusa alla quale hanno preso parte 4 candidati.

Stimata professionista e dirigente medico presso l’Ospedale Maria Paterno Arezzo, aveva assunto l’incarico di Direttore facente funzioni della medesima struttura. "Formulo alla dottoressa Di Mercurio i migliori auguri di buon lavoro – ha commentato Pino Drago, direttore generale dell’Asp ragusana -. Sono sicuro che con la sua qualificata e consolidata esperienza svolgerà un lavoro di grande eccellenza, sia nel campo assistenziale che in quello di formazione e di ricerca”.