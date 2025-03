Astrofotografia, Agenzia spaziale italiana pubblica foto di Emanuele Nifosì

Scicli - L'Agenzia Spaziale Italiana ha pubblicato un'altra foto dello sciclitano Emanuele Nifosì.

L'agenzia, nello spazio YouByAsi "riservato ogni settimana alle fotografie degli appassionati del cielo", ha selezionato e pubblicato una foto del Sole in "luce bianca" scattata dalla città di Scicli. Questa tecnica permette di mettere in evidenza alcuni dettagli della fotosfera, come le macchie solari. "Ognuna delle macchie visibili in questa regione della superficie del Sole ha un nome: AR 3842, AR 3839, AR 3844, AR 3843, dove l'acronimo AR sta per Active Region. Le macchie solari sono infatti zone caratterizzate da una forte attività magnetica. La temperatura è inferiore rispetto alla fotosfera per cui si distinguono mostrando un colore più scuro".