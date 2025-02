Auditel Sanremo 2025 quarta serata con Benigni, audience al 70.8% (13,6 mln)

Sanremo - Gli ascolti tv della quarta serata di Sanremo hanno raggiunto i 13,6 milioni di spettatori e il 70.8% di share. Lo scorso anno la quarta serata aveva fatto registrare 11,9 milioni di spettatori e il 67,8% di share, un record storico dal 1987. Sanremo Start, dalle 20.45 alle 21.19, era stato seguito da 12.824.000 spettatori e il 52,17% di share; Nella prima parte gli spettatori sono stati 15.531.000 con il 65,05% di share. La seconda parte, dalle 23.38 alle 02:59, un netto di 8.398.000 e 73,23% di share.

La serata è stata aperta dalla performance di Roberto Benigni, come sempre molto attesa. I cantanti in gara si sono cimentati con le cover in duetto.

Nel 2023 la quarta serata di Sanremo, anch’essa dedicata a duetti e cover, è stata seguita da 11.121.000 spettatori e 66,5% di share. La prima parte (21:25-23:41) è stata seguita da 15.046.000 spettatori, pari al 65.2% di share. La seconda ( 23:42 alle 1:59) da 7.041.000 spettatori per il 69,7% di share. Nel 2022 la quarta puntata era stata seguita in media da 11 milioni 378 mila spettatori, pari al 60,5% di share. La prima parte della quarta serata era stata seguita da 14 milioni 731 mila spettatori, pari al 59,2% di share. La seconda parte invece aveva ottenuto 7 milioni 543 mila spettatori, con il 63,5% di share. Nel 2021 la quarta serata aveva raccolto in media 7 milioni e 880 mila spettatori, pari al 44,7% di share. La prima parte era stata seguita da 11 milioni e 115 mila spettatori, pari al 43,3% dello share; la seconda parte invece era stata guardata da 4 milioni e 980 mila persone, con il 48,2% di share. Nel 2020, primo festival targato Amadeus, gli spettatori in media erano stati 9 milioni e 504 mila per la quarta serata, pari al 53,3% di share. La prima parte aveva raccolto 12 milioni e 674 mila spettatori, con il 52,3% di share, mentre la seconda 5 milioni e 795 mila persone, pari al 56% di share. Guardiamo alle edizioni condotte da Carlo Conti, per fare un confronto anche con lo stesso conduttore. Nel 2015 la quarta serata fu vista da 9.869.000 spettatori, con uno share del 45,6%. Nel 2016 furono 10.053.000 persone davanti alla tv, con uno share del 46,1% e nel 2017 la quarta serata fu seguita da 9.757.000, con uno share del 45,5%.