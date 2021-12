Awak Kuier, avevamo una stella: da Ragusa al firmamento Nba VIDEO FOTO

Ragusa – Forse non tutti sanno che tra le fila della Virtus Eirene Ragusa ha militato per un anno una futura stella dell’Nba americana, il massimo campionato di basket del pianeta, dove approdano solo i grandissimi. Lo scorso aprile, dopo essere stata la 2° scelta del Draft WNBA - la selezione dei migliori giovani giocatori di pallacanestro al mondo - Awak Kuier (foto) ha salutato le compagne di squadra ragusane, per volare negli Usa a giocare come ala per le Dallas Wings.

Ha solo 20 anni la cestista alta 1 metro e 96 cm, e già una storia alle spalle: la sua famiglia fuggì dalla guerra civile del Sud Sudan nel 2003, quando ne aveva due: prima al Cairo, in Egitto, e poi in Finlandia, che le ha dato la cittadinanza e dove ha mosso i primi passi nella pallacanestro. E’ in terra iblea però, al PalaMinardi, che nel 2020, maggiorenne, è cominciata la sua carriera professionistica.

Fortissima nelle schiacciate e capace di andare a canestro fuori dalla linea dei 3 punti, nella stagione alla Virtus Awak ha segnato una media di 8,9 punti, 6,8 rimbalzi e 1,5 stoppate in 24,3 minuti a partita. Nel primo video la vediamo in azione con la maglia biancoverde, nella Serie A italiana; nel secondo ancora prima, a 17 anni, sul campo di Helsinki. Nella fotogallery la vediamo con indosso le due maglie, del team ragusano e della nazionale finlandese. Da qualche mese sta portando un po' di Sicilia, e di Ragusa, negli States.