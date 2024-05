Banca d'Italia, concorso per esperti in data science: il bando

Roma - La Banca d'Italia ha pubblicato un bando di concorso per esperti con competenze in data science. La selezione pubblica è volta a coprire 10 posti di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato. I vincitori saranno assegnati, in prevalenza, agli uffici dell’amministrazione centrale.

IL BANDO

Esperti in data science, i compiti

Gli esperti in data science selezionati si occuperanno di utilizzo e gestione di big data, anche al fine di applicare tecniche di machine learning e di intelligenza artificiale a supporto dei processi decisionali. In aggiunta, potranno contribuire a promuovere l’utilizzo di tecnologie avanzate, partecipando ad attività progettuali anche a rilievo internazionale.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l’ammissione ai concorsi pubblici: cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza, adeguata conoscenza della lingua italiana; idoneità fisica alle mansioni; godimento dei diritti civili e politici; non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: laurea specialistica / magistrale, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: data science e gestione dell’innovazione (LM-Data); tecniche e metodi per la società dell’informazione (100S/LM-91); modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (50S/LM-44); ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27); ingegneria informatica (35S/LM-32); ingegneria gestionale (34S/LM-31); ingegneria dell’automazione (29S/LM-25); ingegneria elettronica (32S/LM-29); informatica (23S/LM-18); sicurezza informatica (LM-66); matematica (45S/LM-40); fisica (20S/LM-17); scienze statistiche (LM- 82); statistica economica, finanziaria e attuariale (91S); scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); finanza (19S/LM-16); altra laurea equiparata; diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria informatica; ingegneria gestionale; ingegneria elettronica; informatica; matematica; fisica; scienze dell’informazione; statistica; scienze economiche, statistiche e sociali; economia e finanza; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge; titoli di studio conseguiti all’estero o titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equivalenti a uno di quelli sopraindicati.

Le prove

Le prove d’esame potranno prevedere anche una preselezione per titoli nel caso in cui le domande di ammissione al concorso siano superiori alle 900 unità. Sono previste due prove d’esame: una prova scritta e una prova orale, che si svolgeranno a Roma.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 16.00 del 14 giugno 2024 solo per via telematica, accedendo al sito della Banca d'Italia.