Bapr approva il bilancio con affluenza più alta di sempre, 2800 soci

Ragusa - Si è svolta oggi a Ragusa, presso il Teatro Duemila di Ragusa, l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa. L’appuntamento ha registrato la più alta affluenza di sempre con oltre 2800 votanti intervenuti presso la sede di Ragusa e in video collegamento da Siracusa e Catania. Modalità introdotta per la prima volta dall'Istituto a testimonianza dell'importante sviluppo di BAPR e della sempre più elevata presenza capillare nel territorio siciliano.

Nel corso dell’Assemblea è stato approvato il bilancio di esercizio che conferma la solidità, l’efficienza e la redditività crescente dall’Istituto. Nel 2023 BAPR ha infatti registrato un utile netto di 30,1 mln di euro, il risultato più alto negli 10 anni e un distribuendo cedole per 18,9 milioni di euro, fra i più elevati nella storia della Banca. L’Assemblea di oggi inoltre segna la conclusione del percorso intrapreso dalla banca con l’operazione Lympha che di fatto è riuscita a dare liquidità al titolo e a rafforzare il legame con i soci e con il territorio.

L’elevata solidità patrimoniale conferma l’importante ruolo di BAPR come banca di prossimità, come rilevato dal Presidente Arturo Schininà: “Per la prima volta BAPR, al fine di consentire alla compagine sociale la più ampia partecipazione ai lavori assembleari e con l’obiettivo di valorizzare al massimo la natura popolare dell’Istituto, ha realizzato l’Assemblea in modalità multisede: a Ragusa, con possibilità di partecipazione dei Soci anche in collegamento audio-video a distanza da Siracusa e Catania, oltre che tramite Rappresentante Designato. Il percorso intrapreso dalla Banca nel consolidamento della redditività, dell’efficienza e della solidità patrimoniale prosegue con costanza. I continui investimenti e la capacità di generare valore ci consentono di dare la massima soddisfazione alla nostra base sociale, in espansione anno su anno, con oltre 20.000 Azionisti e con crescenti adesioni al Programma Soci Radici”.

Saverio Continella, Amministratore Delegato, ha commentato: “L’approvazione del bilancio che ha registrato dei risultati economici e patrimoniali eccellenti e il forte consenso ricevuto oggi dai soci, in continuità con il lavoro svolto in questi anni, conferma che la Banca si regge su fondamenta solide. Con una base sociale in crescita, un business model strutturalmente sostenibile, una consolidata qualità dell'attivo ed un'eccellente solidità patrimoniale la banca adesso può guardare oltre per cogliere pienamente le sfide e le opportunità che il mercato e i territori potranno offrire, consolidando la presenza regionale e attivando servizi avanzati per la clientela.”