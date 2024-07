Basket, è morto Gaetano Gebbia

Ragusa - Ragusa piange la scomparsa di Gaetano Gebbia. “Un grande dolore per tutti noi della pallacanestro italiana. È scomparso, dopo lunga malattia, Gaetano Gebbia, 66 anni, un caro amico, una persona di una gentilezza e una galanteria insuperabile, allenatore delle Nazionali giovanili per più di un decennio, e poi formatore di formatori ed istruttore. Una persona dolce che con lo studio e il dialogo provava a cambiare e migliorare il nostro mondo”. Gebbia era nativo di Catania.

Colpito e commosso per la ferale notizia, il presidente Fip Giovanni Petrucci, a titolo personale, è vicino a tutta la famiglia Gebbia e li abbraccia con grande affetto”. Così si legge in una news diffusa dalla Federazione italiana Pallacanestro. Gaetano è stato un buon giocatore, prima di iniziare ad allenare nel 1979 nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma. Ha lavorato sempre per la formazione dei tecnici e per quella dei ragazzi come atleti e come persone. Nel 1983 passa alla Viola Reggio Calabria ricoprendo per dieci anni il ruolo di aiuto allenatore con Benvenuti, Puglisi, Zorzi, Recalcati e per tredici anni il ruolo di responsabile del settore giovanile. Poi dal 1996 al 2000 è stato capo allenatore a Reggio Calabria.