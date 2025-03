Beach soccer negato a Marina di Modica, la rovesciata di Abbate

Modica - “Con un semplice post su Facebook, l’on. Ignazio Abbate ha dirottato a Donnalucata un grande evento sportivo, la finale del torneo ‘Sabbie di Sicilia’ di Beach Soccer, finanziato con 190.000 euro della L.R. 5/2025 e destinato originariamente a Marina di Modica. Un atto sconcertante, che umilia la nostra Città e dimostra in modo lampante cosa succede quando la politica viene piegata a logiche personali di vendetta e ripicca”. Così Francesco Stornello, vice segretario del Partito Democratico di Modica, commenta con durezza la notizia del trasferimento dell’evento, che rappresentava un’importante occasione di promozione turistica e sportiva per la frazione balneare modicana. “Abbate intende evidentemente punire la Sindaca Maria Monisteri – prosegue Stornello – rea di avere tentato di affrancarsi da un rapporto di sudditanza politica che nulla aveva a che fare con il bene comune. La sua autonomia ha evidentemente infastidito chi concepisce le istituzioni come cosa propria, e le risorse pubbliche come strumenti per punire o premiare a seconda della fedeltà personale”. “Questa decisione – aggiunge – non danneggia la Sindaca, ma colpisce i cittadini di Modica, gli operatori turistici, i giovani, gli sportivi e tutti coloro che avevano visto in questo evento un’opportunità di crescita per il territorio. È inaccettabile che l’on. Abbate, oggi deputato regionale, si comporti ancora da padrone delle chiavi della Città, con la pretesa di decidere chi merita e chi no”. “Modica merita rispetto. E soprattutto merita una classe dirigente che lavori per unire e costruire, non per dividere e distruggere. Il Partito Democratico continuerà a battersi per una politica trasparente, responsabile e davvero al servizio della collettività”, conclude Stornello.

