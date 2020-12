Beneficenza in Lamborghini, Fedez risponde così alle accuse VIDEO

Fedez in giro per Milano, a bordo della sua Lamborghini, che distribuisce buste da mille euro a cinque sconosciuti in difficoltà per le misure anti Covid. I tempi di “non sappia la sinistra cosa fa tua destra” sono finiti purtroppo da un pezzo, specie per chi vive di show, e forse oggi è meglio prendere ciò che passa il converto, sotto qualsiasi forma lo passi, anzichè niente. Come per la promozione degli uffizi di Firenze, anche in questo caso la polemica social post evento fa parte del gioco e gli haters dei Ferragnez non hanno mancato di criticare il gesto di domenica scorsa per la “spettacolarizzazione” della beneficenza e la “ostentazione” del lusso. La risposta del rapper è arrivata puntuale via Twitter: “In merito alle polemiche derivate dall’iniziativa benefica di ieri, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io né a chi né come distribuire gli aiuti. Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare”. “La mia macchina l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno – aggiunge in un video . Spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto. Però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa a fin di bene, non mi voglio esimere dal farlo. Quindi lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se il problema era il mezzo usato”.