Bomba carta disintegra cassonetto degli indumenti VIDEO

Andria - Prime follie di Capodanno in Italia: ad Andria, in Puglia, un gruppo di ragazzi ha piazzato un petardo in un contenitore degli indumenti della Caritas facendolo saltare completamente in aria. Nelle immagini girate da un cittadino alla finestra si vedono gli autori allontanare un automobilista di passaggio, consapevoli della potenza dell’ordigno.