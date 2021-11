«C'è un cane giù dal ponte!», e arrivano i pompieri VIDEO

Palermo - Un cane è caduto oggi in un dirupo in via Roccella ed è stato salvato dai vigili del fuoco. È stata una donna che passava da lì a chiamare l'Enpa, che ha poi diffuso online le immagini del recupero dell’animale. La polizia municipale l’ha fatto visitare al presidio veterinario ed è stato quindi affidato al canile comunale.