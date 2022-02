Calcio, Ragusa capolista grazie a bomber Giuseppe Grasso

Ragusa - Il Ragusa si conferma capolista del Girone B dell'Eccellenza siciliana: il 3-0 rifilato al Taormina ha messo in luce la grande vena di Giuseppe Grasso, vero mattatore di giornata. Due i gol segnati dal centravanti 29enne, che ha infilato Cirnigliaro ad inizio ripresa sulla ribattuta del suo precedente tentativo (gran botta dalla distanza), ripetendosi poi alla mezz'ora con un delizioso pallonetto sul portiere in uscita.

Non contento di aver inserito due volte il suo nome nel tabellino dei marcatori, l'attaccante del Ragusa ha regalato anche un assist perfetto per Cacciola, che non ha dovuto far altro che insaccare il tris al minuto 41', chiudendo definitivamente il conto.