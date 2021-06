Caldo africano, attesi 42 gradi in Sicilia

Il grande caldo atteso è arrivato ma la prossima settimana, con l'Italia nascosta dalla cappa africana, si preannuncia estrema. Ne è certo l'esperto di 3BMeteo secondo il quale "i prossimi giorni saranno decisamente caldi in tutta la penisola ma in particolare al Sud, dove si prepara una severa ondata di calore africana. Nelle regioni meridionali - spiega il meteorologo Edoardo Ferrara - si potranno toccare picchi di 40° sulle zone interne, se non anche superiori ai 42-43° sulla Sicilia. Qualche grado in meno lungo le coste ma con afa elevata e temperature percepite comunque molto alte".

Per la giornata di oggi la Protezione civile regionale aveva diffuso ieri "un'allerta di livello arancione (foto allegata) per rischio incendi e con un'ondata di calore per la città di Palermo e temperature fino a 36°". Previsione rispettata. Per la settimana che verrà "il caldo sarà reso più opprimente anche dall’afa, che risulterà talora elevata in particolare sui settori costieri. Si potranno così - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - percepire comunque 38-40°C anche laddove le temperature massime si fermeranno sui 30-32°".

Poi l'avvertimento: "Non solo, ma con l’accumulo del calore giorno dopo giorno - aggiunge il meteorologo - si inizierà a soffrire anche la sera e in prima nottata, questo soprattutto nelle grandi città dove il rilascio di calore sarà più lento e andrà ad interagire con l’aumento dell’umidità relativa delle ore serali. Prestare dunque attenzione al possibile disagio fisico, specie per i soggetti più deboli".