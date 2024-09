Caldo, quanto durerà?

L'autunno meteorologico è iniziato ma del fresco nemmeno l'ombra e non solo in Italia. Un po' tutta l'Europa sta sperimentando temperature anomale salvo che lungo uno stretto canale di bassa pressione dove le correnti atlantiche sono riuscite ad avere la meglio sugli anticicloni. L'evoluzione di questa saccatura che al momento sta alimentando un vortice tra la Spagna e la Francia condizionerà il tempo dell'intera settimana sul nostro Paese. In una prima fase il minimo si avvicinerà portando qualche temporale, localmente anche intenso poi entro il weekend dovrebbe retrocedere verso la Spagna e lasciare maggiore spazio di azione all'alta pressione sul Mediterraneo. In realtà le elaborazioni modellistiche non sono ancora del tutto chiare quindi ci muoveremo secondo la media delle proiezioni. Ecco allora come dovrebbe evolvere il tempo per i prossimi giorni.

Nella giornata di lunedì il tempo sull'Italia sarà condizionato dalla presenza di un minimo di bassa pressione sulla Francia. La nuvolosità relativa a questo minimo ci raggiungerà da ovest portando qualche temporale sulle regioni più occidentali e stimolando nel pomeriggio una certa attività temporalesca sulle zone interne e montuose che nel caso del Nord potrà interessare anche i settori di pianura. I fenomeni potrebbero risultare localmente forti e grandinigeni. Le temperature saranno in diminuzione ma resteranno ancora sopra media ovunque.

Nella giornata di martedì saremo ancora raggiunti da addensamenti relativi alla saccatura occidentale. Questi potranno portare dei temporali sul basso Tirreno e nel pomeriggio stimolare ancora una certa instabilità temporalesca sulle zone interne e montuose. Al nord non escluso qualche temporale fino ai settori di pianura, soprattutto piemontesi. Le temperature non subiranno grandi variazioni restando generalmente sopra media.

Nella giornata di mercoledì l'influenza della saccatura occidentale dovrebbe farsi sentire meno con tempo più soleggiato anche se caratterizzato ancora da una certa instabilità temporalesca pomeridiana sui settori interni e montuosi. Il rischio che i fenomeni interessino le pianure sarà più basso. Le temperature faranno registrare un lieve aumento.

Per la giornata di giovedì l'evoluzione si fa più incerta. La formazione di un nuovo minimo sulla Francia potrebbe coinvolgerci in condizioni di instabilità più marcata con l'arrivo di temporali al Centro Nord. Il Sud risulterebbe più protetto. Le temperature potrebbero far registrare un aumento al Sud e un calo al Centro Nord.

Tra venerdì e il weekend il minimo di bassa pressione dovrebbe allontanarsi verso la Spagna. Se la tendenza sarà confermata per l'Italia si aprirà una fase di tempo più stabile e più caldo con temperature in ulteriore aumento.