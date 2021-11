Carabinieri: 160 anni dell'Arma in Sicilia, convegno a Palermo

PALERMO, 26 NOV Sono stati celebrati oggi a Palermo i 160 anni dei carabinieri in Sicilia. La storia è stata ripercorsa a palazzo Chiaromonte Steri, sede del Rettorato dell'università degli studi di Palermo con un convegno interdisciplinare sul tema "i carabinieri di Sicilia nel processo di formazione dello stato unitario e post unitario".

Erano presenti Massimo Midiri, rettore dell'università degli studi di Palermo; il generale di brigata Rosario Castello, comandante della legione carabinieri "Sicilia"; Pietro Corrao, coordinatore del corso di laurea magistrale in studi storici, antropologici e geografici; Ignazio Buzzi, ispettore regionale per la Sicilia dell'associazione nazionale carabinieri.

Gli interventi sono stati tenuti da Antonino Giuffrida, su "Il ruolo dell'Arma nella Sicilia al tempo dell'Unità d'Italia"; Maria Santa Distefano, su "La 12^ Legione Palermo dei Carabinieri Reali di Sicilia e il Deposito provvisorio Allievi Carabinieri"; Manlio Corselli, su "L'Arma dei Carabinieri e lo sbarco degli alleati in Sicilia nel luglio 1943", il generale brigata Rosario Castello, su "La presenza dell'Arma sul territorio siciliano e il ruolo del Comandante di Stazione nelle comunità".

Prima dell'inizio del convegno la fanfara del 12° reggimento carabinieri "Sicilia" ha intonato l'Inno Nazionale. (ANSA).