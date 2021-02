Casini in diretta Tv: Ho il Covid

Roma - «Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un po’ di tosse fastidiosa ma la mente è lucida».Lo ha detto Pier Ferdinando Casini in collegamento da casa con L’aria che tira, su La7. «Stamattina l’ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l’erba cattiva non muore mai», ha aggiunto l’ex presidente della Camera.