Catania e sicilia orientale, è attesa altra pioggia

Catania - C'è preoccupazione nel catanese perché nel pomeriggio secondo le previsioni del tempo sono possibili nuovi temporali. Le piogge previste nel pomeriggio non saranno comunque certo come l'evento atmosferico estremo che ieri sera ha colpito la città mettendola in ginocchio soprattutto nelle sue aree più fragili: oltre alla zona aeroporto, è stata completamente allagata l’area del mercato storico di piazza Carlo Alberto, diverse sono state le auto bloccate in circonvallazione e in via Giuffrida, tanti i quartieri rimasti temporaneamente sena luce, ma anche senza acqua per danni ad alcune pompe di Sidra.

«La perturbazione avrà uno strascico nelle ore centrali di oggi. Saranno comunque fenomeni di minore intensità» ha detto Valerio Leonforte di MeteoSicilia.