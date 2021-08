Cento No Vax protestano a Palermo, assembrati

Palermo - I No Vax gridano “No Green Pass“. Un centinaio di persone si sono date appuntamento ieri in piazza Castelnuovo, a Palermo, per esprimere il proprio dissenso relativamente alla misura prevista dal Governo del premier Mario Draghi. In seguito al provvedimento emanato a livello nazionale, la campagna vaccinale ha avuto un deciso upgrade di aderenti.

La manifestazione, partita intorno alle 18.00, ha seguito un filo che ha visto coinvolte diverse città italiane. Chiaro l’intento del sit-in, ovvero dire no al provvedimento nato come deterrente per convincere i più restii ad eseguire il vaccino anti-covid19. Una protesta corsa sul filo dei social network, in particolare su Telegram e su Facebook, dove il “movimento” ha aperto alcuni canali di comunicazione. Titolo e slogan della giornata “Basta dittatura”, concetto ribadito da un cartello appeso sulla balconata del tempietto della storica piazza in cui ha sede il teatro Politeama.