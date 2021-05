Cerchiamo addetto alla frittura per il cannolo caldo n°1 in Sicilia

Scicli - AAA, offresi lavoro. Il datore di lavoro è l'azienda Cannolia, di Scicli. Requisiti? "Devi sapere come fare godere il prossimo!", dicono da Cannolia. "Il Cannolo caldo, riempito al momento, con la crema di ricotta che esce almeno un dito fuori dal bordo… è un dono all’umanità.

Ma tutto parte da te: la cialda deve essere calda per fare in modo che il primo strato di ricotta sciogliendosi, avvolga il secondo strato e si crei la “bolla liquida” che ti fa sciogliere in bocca una sensazione calda e subito dopo fresca. Non sei un addetto alla frittura: sei un amatore".

Cannolia per la PROSSIMA INAUGURAZIONE cerca persone che sappiano AMARE. Oltre all’addetto alla frittura anche un banconista. Candidati ideali: Emigranti, ex receptionist hotel, ex camerieri commessi o baristi. Necessaria la conoscenza di Italiano e Inglese. "Fondamentale il sapersi godere la vita! Un cannolo offerto a tutti i candidati in fase di colloquio. Informazioni utili ai candidati. Non è richiesta alcuna esperienza specifica.

Dopo la selezione i candidati faranno una settimana di formazione non retribuita e solo al termine si deciderà insieme se continuare e formalizzare o meno la collaborazione.

Inviare curriculum vitae a lavoraconcannolia@gmail.com. Si lavorerà tutti i giorni, festivi compresi, ci saranno due turni (mattina e pomeriggio) e sarà garantito un giorno di riposo settimanale. Indispensabile saper lavorare in squadra ed essere disponibili anche a spostarsi da una sede all’altra.