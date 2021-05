Chiudono anche in Sicilia i Disney Store. Verso l'online

Catania - Ultimi mesi in Italia per Disney Store, la catena internazionale di negozi specializzati nella vendita di prodotti ispirati ai cartoni animati. Disney Store chiude 15 punti vendita italiani, inclusi gli store siciliani di Palermo e Catania."La direzione societaria, in una nota interna, ha 'invitato' i lavoratori a non rilasciare interviste ai giornalisti fornendo i recapiti aziendali da contattare". A Palermo chiude il Disney Store di via Ruggero Settimo, a Catania il negozio interno alla Coin di via Etnea.

"Più di 230 i dipendenti occupati nei circa 15 punti vendita, sono ora con il fiato sospeso per la terribile e inaspettata notizia, peraltro arrivata a cose fatte, con la messa in liquidazione della società avvenuta il 19 maggio scorso", si legge in una nota della Filcams, che insieme agli altri sindacati e ai lavoratori ha convocato un'assemblea unitaria per il prossimo 25 maggio.

Secondo quanto spiegano sempre i sindacati la società starebbe andando via non solo dall’Italia ma dall’Europa in generale. Lo scorso marzo Disney aveva annunciato la chiusura per quest’anno di almeno sessanta dei suoi negozi in Nord America per concentrarsi sulle vendite online.