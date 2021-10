Siracusa - L’originale trovata di una bar siracusano per recuperare comodamente le cicche nell’indifferenziata e intrattenere gli avventori.

L’idea consiste in un contenitore diviso in due scompartimenti con cui votare il quesito del giorno, in questo caso se sia presto per cominciare con gli addobbi natalizi nei negozi, infilando il mozzicone di sigaretta avanzato nel corrispondente comparto. Complimenti al proprietario per l’inventiva!