Cinema, studenti a lezione con Sarah Maestri

Pozzallo - Cinema e legalità, ovvero “Visioni Fuori luogo”. Studenti dell’Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo in collaborazione con l’Istituto “Tosi” di Busto Arsizio, hanno incontrato l’attrice Sarah Maestri, volto noto per avere interpretato il ruolo di Alice Corradi nel film Notte prima degli esami di Fausto Brizzi.

Il progetto, che ha avuto l’attrice protagonista anche regista col cortometraggio Il mondo fuori da qua, girato in un orfanotrofio della Bielorussia e inerente i progetti di accoglienza in Italia di bambini est-europei, a Pozzallo ha dato l’opportunità agli studenti di calarsi nel mondo del cinema, attraverso attività laboratoriali nelle quali hanno appreso nozioni su tecniche di montaggio video, sperimentato l’utilizzo di strumentazione cinematografica e recitato davanti ad una telecamera per la realizzazione di un cortometraggio inerente la legalità.

L’attrice lombarda, attualmente conduttrice radiofonica, e il regista Giovanni Ziberna, hanno svolto dei laboratori di recitazione e tecniche cinematografiche con gli alunni della Terza D della Primaria e della I B della Secondaria di I grado.

“Promuovere la didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo rappresenta uno degli obiettivi che la scuola oggi deve prefiggersi- ha rilevato la Dirigente Scolastica dell’Istituto “Antonio Amore” di Pozzallo, Veronica Veneziano.

Le docenti Maria Sacchetta e Floriana Buscemi che hanno seguito il progetto hanno raccolto con grande soddisfazione le impressioni positive dei ragazzi che hanno avuto l’opportunità di fare scuola in modo diverso e arricchente.